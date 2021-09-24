Метро в Новосибирске изменит график из-за станции «Спортивной»

Метро в Новосибирске сократит время работы станций на левом берегу в эту субботу, 25 сентября, сообщила пресс-служба Новосибирского метрополитена.

«С целью соблюдения требований технологии укладки бетона на строящейся станции "Спортивной" 25 сентября станции "Студенческая" и "Площадь Маркса" будут работать до 22.00», – говорится в сообщении.

Остальные станции Ленинской линии и Дзержинской линий будут работать в установленном порядке до 24.00.

Новая станция метрополитена «Спортивная» строится в пойме Оби на левом берегу между «Речным вокзалом» и «Студенческой» рядом с будущим ледовым дворцом спорта к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.