Второй сезон «Солдаток» стартует на канале ТНТ4

Новый сезон будут отличаться от предыдущего, в этот раз участниц к службе будут готовить не черные береты, а краповые, поэтому название нового сезона – «Солдатки. Спецназ». Премьера реалити-сериала состоится 24 сентября на канале ТНТ4, сообщила пресс-служба телеканала.

В новых сериях участницы столкнутся с настоящими суровыми буднями в отряде специального назначения. Их ждут занятия по высотной подготовке и прыжкам с парашютом, штурму автобусов и домовладений, стрельбе и захвату преступников, а также бесконечные окопы, рукопашные бои, марш-броски в гору.

Хрупкие девушки будут носить 15-килограммовое снаряжение, терпеть изнурительные тренировки, а также беспрекословно выполнять приказы.

Участницами второго сезона станут 14 девушек, среди них – Вероника Борисова, уже проходившая армейскую подготовку в первом сезоне «Солдаток».

Согласно правилам реалити «Солдатки. Спецназ», у девушек заберут даже расчески, а самым вкусным десертом для них станет обычное печенье. Шоу нацелено на то чтобы раскрыть в участницах не только личные качества, но и умение работать в команде, поскольку подразделение спецназа — это, прежде всего, сплоченный коллектив.

Премьера «Солдатки. Спецназ» состоится 24 сентября в 19.00 на ТНТ4 и видеосервисе Premier. Каждую пятницу будут выходить сразу две новые серии реалити-сериала.