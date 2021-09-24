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Трое сибиряков выступят в нокаутах на «Голосе 60+»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос 60+»

Мухамед Гайфулин из Омска, Андрей Забродский из Новосибирска и Владислав Медяник из Красноярска прошли после слепых прослушиваний в этап нокауты и поборются за место в финале. Первый выпуск нокаутов покажут в эфире Первого канала в пятницу, 24 сентября.

Гайфулину 71 год, он выступит от команды Валерия Леонтьева. 64-летний Медяник из команды Лаймы Вайкуле уже несколько лет не живет в Красноярске, но на проекте представляет малую родину. А 61-летний Забродский из команды Олега Газманова покорил жюри своим выступлением, и наставник пообещал дать ему песню, которую еще никто не пел.

По правилам третьего сезона шоу «Голос 60+» после слепых прослушиваний наставники набирают в команды по пять участников. Далее следует этап нокаутов, где каждый член жюри оставляет в команде по два лучших исполнителя. В финале выступаю восемь музыкантов.

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