Альпинисты замерзли насмерть на Эльбрусе

Пять альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус из-за ухудшения погоды, спасены 14 человек, сообщило МЧС России.

Информация о том, что группа альпинистов терпит бедствие из-за ухудшения погодных условий, поступила вечером в четверг. По данным МЧС по Кабардино-Балкарии, поиски проходили в сложнейших условиях.

Порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду, температура воздуха достигала 20 градусов мороза, были сильные осадки в виде мокрого снега. Видимость составлялось не более одного метра. Поиски велись на высоте 5 тысяч метров и выше.

Удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. Пять человек погибли. Почти у всех спасенных сильное обморожение.

Организатор похода Денис Алимов рассказал, что туристов было 16, еще четверо — гиды. Девушке стало плохо, из-за чего она отправилась вниз вместе с одним из помощников-гидов, чтобы нормализовать давление, цитирует Алимова ТАСС.

Спустя полчаса после начала спуска началась буря, девушке стало еще хуже. Она потеряла сознание и в течение часа умерла на руках у гида. «Фатальной» причиной организатор похода назвал травму ноги, которую получил один из туристов. Он предположил, что отняло у туристов много времени и погода сильно ухудшилась.

Спускающиеся туристы разделились на три группы, в зависимости от скорости передвижения. Алимов посчитал это решение верным, иначе жертв было бы больше. Сопровождавшие группы гиды получили сильные обморожения и травмы, а один из них почти полностью потерял зрение из-за метели.