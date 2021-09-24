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Дождливая погода ожидает забайкальцев в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Дожди ожидаются в выходные в Забайкальском крае, воздух днем будет прогреваться до 17 градусов тепла, сообщает Забайкальский Гидрометцентр.

В субботу ночью ожидается без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью 5-10 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура ночью будет 5-7 градусов тепла, днем 15-17 градусов тепла.

В воскресенье будет дождь. Ветер восточный ночью будет дуть со скоростью 7-12 метро в секунду, днем порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается 7-9 градусов тепла, днем 10-12 градусов тепла.

Тенденция сохранится на неделе, в понедельник, по данным сервиса погоды на Sibnet.ru, будет днем 12 градусов тепла, а затем со вторника по пятницу похолодает до 7-8 градусов тепла днем.

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Забайкалье #Гео
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