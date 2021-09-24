НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Мари Краймбрери и Дима Билан выпустили совместный трек

Источник:
Sibnet.ru
507 0
Фото: © marikraimbrery, instagram.com/marikraimbrery

Мари Краймбрери и Дима Билан выпустили совместную песню «Ты не моя пара», это первый фит артистов.

«Она играет в моих наушниках с июля, но мы красиво скрывали, как поем друг другу важные слова, знакомые каждому», — написала о релизе Краймбрери.

Поклонники Краймбрери и Билана объединились в похвале к обоим артистам. В комментариях в Instagram они написали, что эта песня — будущий хит, и что исполнение пары получилось очень трогательным.

Ранее Мари Краймбрери в интервью Лауре Джугелии рассказывала, что у нее в запасе много планов на фиты. Сейчас в работе находится совместный альбом с Гуфом.

Еще по теме
Создана первая обезболивающая музыка
Свобода выпустил песню на стихи советского рок-музыканта
Группа «Би-2» записала кавер на песню Земфиры
Песню бременских музыкантов спели на 11 языках. ВИДЕО
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ургант высмеял победу томского депутата от ЛДПР на выборах
Метро в Новосибирске изменит график из-за станции «Спортивной»
СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом
Тимоти Шаламе репостнул рецензию на «Дюну» новосибирского школьника
Самое популярное
Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время стрельбы
Ростелеком дарит месяц геймерского интернета
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму
Украина заплатит за слова Зеленского о «грязном российском газе»
Обсуждение (0)
Картина дня
Альпинисты замерзли насмерть на Эльбрусе
Работающих пенсионеров оставили без индексации
Цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Таинственный инвестор скупил весь аукцион российского госдолга
Топ комментариев

Voland2

Обещания отменить эту клоунаду испарились вместе с выборами...

лачинов

Ну всё, начались пляски на костях. И ведь ни слова про жертв, их жизнь, их родственников. Отметились...

лачинов

Смешно искать какие то причины и не упоминать главные. Во первых наше правительство намеренно или вынужденно...

-Керя-

Долговая кабала и работа за еду и жкх чем не рабство...
Sibnet.Ru