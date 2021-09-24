Мари Краймбрери и Дима Билан выпустили совместный трек

Мари Краймбрери и Дима Билан выпустили совместную песню «Ты не моя пара», это первый фит артистов.
«Она играет в моих наушниках с июля, но мы красиво скрывали, как поем друг другу важные слова, знакомые каждому», — написала о релизе Краймбрери.
Поклонники Краймбрери и Билана объединились в похвале к обоим артистам. В комментариях в Instagram они написали, что эта песня — будущий хит, и что исполнение пары получилось очень трогательным.
Ранее Мари Краймбрери в интервью Лауре Джугелии рассказывала, что у нее в запасе много планов на фиты. Сейчас в работе находится совместный альбом с Гуфом.
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