Мари Краймбрери и Дима Билан выпустили совместный трек

Мари Краймбрери и Дима Билан выпустили совместную песню «Ты не моя пара», это первый фит артистов.

«Она играет в моих наушниках с июля, но мы красиво скрывали, как поем друг другу важные слова, знакомые каждому», — написала о релизе Краймбрери.

Поклонники Краймбрери и Билана объединились в похвале к обоим артистам. В комментариях в Instagram они написали, что эта песня — будущий хит, и что исполнение пары получилось очень трогательным.

Ранее Мари Краймбрери в интервью Лауре Джугелии рассказывала, что у нее в запасе много планов на фиты. Сейчас в работе находится совместный альбом с Гуфом.