Microsoft выпустила тестовую сборку Windows 11 под номером 22463, она стала доступна для участников программы предварительной оценки, сообщается в официальном блоге компании.

Отмечается, что предварительная сборка Windows 11 получила массу исправлений, направленных на повышение стабильности работы ОС. Так, разработчики исправили ошибку, из-за которой проводник мог зависать при использовании внутреннего поисковика.

Скорректировано размещение иконок на панели задач, теперь кнопка «Отображать скрытые значки» их не перекрывает. Меню «Система» теперь можно вызвать из контекстного меню, которое появляется при нажатии правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск».

Разработчики также добавили возможность копировать в буфер обмена путь к выделенной в проводнике папке с помощью сочетания клавиш Ctrl+Shift+C. Окно контекстного меню приложения «Параметры» получило закругленные углы.

Кроме этого, изменены цвета контрастной темы, чтобы гиперссылки было проще заметить при наведении на них курсора мыши. В настройки опции «Фокусировка внимания» добавлены новые параметры для более точной настройки.

Ожидается, что стабильная версия Windows 11 выйдет 5 октября. При этом представленные в тестовой версии изменения могут в нее не войти — для этого они должны пройти полный цикл тестирования и получить финальное одобрение.