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Цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, превысив отметку 60,3 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов в четверг стоимость Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,3%, достигнув нового рекорда в 60 378 рублей за тонну. При этом на рознице это пока не сказалось — средняя цена Аи-95 упала с начала месяца на 24 копейки.

Минэнерго России накануне объяснило текущий рост биржевых котировок тем, что в России продолжаются ремонты на нескольких НПЗ, а также начался переход топливного рынка от летних сортов топлив к зимним.

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба доводят рекомендации до компаний, чтобы те обеспечивали стабильность поставок топлива на рынок РФ и увеличили их в ближайшее время для обеспечения стабильных продаж.

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