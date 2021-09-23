Цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, превысив отметку 60,3 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов в четверг стоимость Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,3%, достигнув нового рекорда в 60 378 рублей за тонну. При этом на рознице это пока не сказалось — средняя цена Аи-95 упала с начала месяца на 24 копейки.
Минэнерго России накануне объяснило текущий рост биржевых котировок тем, что в России продолжаются ремонты на нескольких НПЗ, а также начался переход топливного рынка от летних сортов топлив к зимним.
Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба доводят рекомендации до компаний, чтобы те обеспечивали стабильность поставок топлива на рынок РФ и увеличили их в ближайшее время для обеспечения стабильных продаж.
-Керя-Как же надо ненавидеть свой народ . В России денег в избытке прощаем всем. Походу правления страны у...
ld_andreyГлупцы (жёстче на сибнете не сказать) забывают о 22%, которые я отчисляю в ПФ, отдайте мне их, я себе...
лачиновЦБ РФ давно пора объявить иностранным агентом. Что проводимая им политика, что риторика руководства явно...
Tyryk MaktoВот и начинаешь понимать,что инопланетяне среди нас точно есть. Послушаешь их, что чиновников что банкиров...