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Российские военные получат автомат с искусственным интеллектом

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Maldives National Defense Force

Российские конструкторы приступили к разработке автомата с элементами искусственного интеллекта. Нейросеть поможет военнослужащему идентифицировать и сопровождать цели, прицеливаться и вести огонь.

Элементы системы уже созданы и продемонстрированы министру обороны РФ Сергею Шойгу, рассказал главный конструктор АО «Концерна "Калашников» Сергей Уржумцев, передает РИА Новости.

Новый стрелковый комплекс призван повысить скорость и точность поражения целей ночью или при плохих погодных условиях, когда объекты могут быть физиологически недоступны для их обнаружения человеком.

«Стрелковые комплексы будущего должны уметь идентифицировать и сопровождать цели в таких условиях, а это уже потребует использования технологий искусственного интеллекта, обучаемых нейросетей», — подчеркнул конструктор.

На этапе конструкторских работ потребуется интеграция различных оптических и электронных устройств в единую с образцами стрелкового вооружения систему. Довести разработку до уровня серийных образцов планируется после полного цикла испытаний.

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