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Гигантская «черная вдова» обнаружена в дальнем космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Китайские астрономы обнаружили в шаровом скоплении NGC 6712 «черную вдову» — редкий пульсар, который вращается с огромной скоростью.

Объект нашли с помощью сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой, он относится к очень редкому классу экстремальных двойных пульсаров с вырождающимися звездами-компаньонами, пишет Phys.org.

Компаньон пульсара имеет чрезвычайно низкую массу — менее 0,1 массы нашего Солнца. Считается, что подобные пульсары образуются в двойных системах, когда изначально более массивный компонент превращается в нейтронную звезду, а затем раскручивается.

«Черная вдова» получила официальное обозначение PSR J1853-0842A. Объект расположен примерно в 22 500 световых годах от Земли. Период вращения PSR J1853-0842A составляет примерно 2,15 миллисекунды.

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