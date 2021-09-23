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Эксперт назвала основные признаки абьюзера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Руководитель томского отдела помощи женщинам рассказала, какие основные признаки того, что в отношениях может возникнуть абьюз – психологическое насилие.

«Первый признак – это быстро развивающиеся отношения. Почти все пары, в которых насилие будет, сходятся очень быстро», – сказала в прямом эфире томского ЦУР начальник отдела помощи женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, Наталья Богданова.

Также она посоветовала посмотреть, как человек ведет себя в нестандартных ситуациях. Он может быть склонен к конфликтам в другой сфере, не в романтических отношениях.

Богданова назвала еще два основных признака абьюзера: это сильная ревность и неуважение к мнению и желаниям партнера.

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Жизнь #Психо
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