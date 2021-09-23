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Новый лоукостер от S7 будет розовым Citrus

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новый российский лоукостер, создаваемый авиакомпанией S7, получил название Citrus. Основным цветом станет розовый.

В названии Citrus два составляющих — city (город) и Russia (Россия). Основным цветом, который будет использовать авиакомпания в раскраске самолетов, станет розовый, пишет РБК со ссылкой на источники в авиакомпании.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в мире нет магистральных перевозчиков с названием Citrus. Розовый цвет в фирменном стиле авиакомпании применяют редко. Среди действующих перевозчиков его оттенки использует крупнейший европейский лоукостер Wizz Air.

S7 объявила о создании лоукостера в июле. Парк будет состоять из самолетов Airbus A320neo. Первые полеты запланированы на июль 2022 года.

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