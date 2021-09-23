Сериал «Батя» добился успеха в Каннах

Комедийный сериал «Батя» о суровом воспитании девяностых вошел в конкурсную программу международного фестиваля сериалов Cannes International Series Festival, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

«Батя» в Каннах стал единственным российским проектом в конкурсе Canneseries в категории шорт-форм. Скетчи с участием Владимира Вдовиченкова и юного актера Андрея Андреева покажут жюри конкурса во французских Каннах на неделе с 8 по 13 октября.

Изначально проект создавался как шортком-сериал с сериями по 1,5 минуты. Каждая серия состоит из двух скетчей, сравнивающих воспитание времен 90-х и сегодняшние привычки родителей.

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Именно эта версия проекта и попала в конкурсную программу фестиваля Canneseries в номинации Short Form. На фестивале покажут шесть серий на русском языке с английскими и французскими субтитрами. «Батя» стал единственным российским сериалом в этой категории, где его соперниками будут проекты из Аргентины, США, Франции, Норвегии, Казахстана и Канады.

Сериал «Батя» с Владимиром Вдовиченко рассказывает о воспитании не совсем оправданными методами. Например, ребенок быстро выучил, где право, а где лево, потому что сделал ему незабываемую «крапивку» на руке. Герой научился считать по датам на кладбищенских памятниках и не сквернословит, потому что однажды Батя на самом деле вымыл ему рот с мылом.

Сегодня такие методы воспитания кажутся родителям дикими, а дети девяностых выстраиваются в очередь к психологам на проработку травм. Рефлексирует о своем детстве и повзрослевший Макс (Стас Старовойтов), который стал отцом двух детей и хочет понять, почему его Батя был именно таким.