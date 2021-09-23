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Зеленский использовал цитаты Путина для выступления в ООН

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН использовал цитаты своего российского коллеги Владимира Путина, при этом он частично исказил их смысл.

Так, в своем выступлении Зеленский пригласил все страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», принятой 23 августа этого года. Основная мысль документа в том, что Крым должен быть возвращен в состав Украины.

«Потому что в мире больше никто не чувствует себя в безопасности. Подчеркну: никто не чувствует себя в безопасности. И не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной», — сказал Зеленский, процитировав слова Путина.

Он также отметил, что «это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений». «Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет все больше и больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы», — уточнил украинский президент.

Все, что Зеленский сказал, взято из выступления российского президента на Генассамблее ООН 2015 года, а также речи Путина в Мюнхене в 2007 году. Проверить это можно, изучив тексты выступлений российского лидера на сайте Кремля. Однако Зеленский исказил контекст цитат, в оригинале Путин говорил о важности ООН.

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Политика #Мир
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