iPhone 13 стал героем мемов в Сети

Мировые продажи iPhone 13 стартуют в пятницу, 24 сентября.
Уже после презентации новой модели в Сети появилось множество мемов, которые
высмеивают стремление людей заполучить флагманский смартфон и новые функции устройства.
По сравнению с 12-й серией дизайн iPhone 13 практически не
изменился. Визуально новинку отличает иная архитектура основной камеры — два
объектива теперь расположены по диагонали. Также уменьшены размеры «челки» на
экране за счет другой фронтальной камеры.
Именно эти новшества вызвали большую порцию насмешек. В Сети распространяют мемы про близнецов в одинаковой одежде с челкой разной длины, будущее расположение объективов камер на айфонах 14, 15, 16 и так далее.
В линейке 13-й серии будут представлены модели iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Самая низкая стоимость — 69990 рублей у iPhone 13 mini на 128 гигабайтов, самая высокая — 159990 у iPhone 13 Pro Max на 1 терабайт.
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