НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

iPhone 13 стал героем мемов в Сети

Источник:
Sibnet.ru
584 0

Мировые продажи iPhone 13 стартуют в пятницу, 24 сентября. Уже после презентации новой модели в Сети появилось множество мемов, которые высмеивают стремление людей заполучить флагманский смартфон и новые функции устройства. 

По сравнению с 12-й серией дизайн iPhone 13 практически не изменился. Визуально новинку отличает иная архитектура основной камеры — два объектива теперь расположены по диагонали. Также уменьшены размеры «челки» на экране за счет другой фронтальной камеры.

Именно эти новшества вызвали большую порцию насмешек. В Сети распространяют мемы про близнецов в одинаковой одежде с челкой разной длины, будущее расположение объективов камер на айфонах 14, 15, 16 и так далее.

В линейке 13-й серии будут представлены модели iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Самая низкая стоимость — 69990 рублей у iPhone 13 mini на 128 гигабайтов, самая высокая — 159990 у iPhone 13 Pro Max на 1 терабайт.

Еще по теме
Продажи iPhone 13 стартовали в России
Xiaomi показала новый смартфон Civi
Смартфоны Xiaomi массово получат MIUI 13
Realme выпустит смартфон с экраном 2K
смотреть все
Технологии #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ургант высмеял победу томского депутата от ЛДПР на выборах
Метро в Новосибирске изменит график из-за станции «Спортивной»
СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом
Тимоти Шаламе репостнул рецензию на «Дюну» новосибирского школьника
Самое популярное
Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время стрельбы
Ростелеком дарит месяц геймерского интернета
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму
Украина заплатит за слова Зеленского о «грязном российском газе»
Обсуждение (0)
Картина дня
Альпинисты замерзли насмерть на Эльбрусе
Работающих пенсионеров оставили без индексации
Цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Таинственный инвестор скупил весь аукцион российского госдолга
О самом главном
Осенью вариантов больше: где подработать студенту?
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Voland2

Обещания отменить эту клоунаду испарились вместе с выборами...

лачинов

Ну всё, начались пляски на костях. И ведь ни слова про жертв, их жизнь, их родственников. Отметились...

лачинов

Смешно искать какие то причины и не упоминать главные. Во первых наше правительство намеренно или вынужденно...

-Керя-

Долговая кабала и работа за еду и жкх чем не рабство...
Sibnet.Ru