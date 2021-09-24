iPhone 13 стал героем мемов в Сети

Мировые продажи iPhone 13 стартуют в пятницу, 24 сентября. Уже после презентации новой модели в Сети появилось множество мемов, которые высмеивают стремление людей заполучить флагманский смартфон и новые функции устройства.

По сравнению с 12-й серией дизайн iPhone 13 практически не изменился. Визуально новинку отличает иная архитектура основной камеры — два объектива теперь расположены по диагонали. Также уменьшены размеры «челки» на экране за счет другой фронтальной камеры.

Именно эти новшества вызвали большую порцию насмешек. В Сети распространяют мемы про близнецов в одинаковой одежде с челкой разной длины, будущее расположение объективов камер на айфонах 14, 15, 16 и так далее.

В линейке 13-й серии будут представлены модели iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Самая низкая стоимость — 69990 рублей у iPhone 13 mini на 128 гигабайтов, самая высокая — 159990 у iPhone 13 Pro Max на 1 терабайт.