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Младенца забрали из семьи в Томске после жалоб соседей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Соседи пожаловались на крики младенца в Томске. Полицейские приехали, обнаружили нервную мать и антисанитарные условия, ребенка забрали.

Поздним вечером в среду в полицию позвонили жители многоквартирного дома по Загорной улице и пожаловались на то, что в соседней квартире кричит ребенок. Выяснилось, что там живет 44-летняя женщина с полугодовалым младенцем. Полицейские выехали по адресу.

«Женщина вела себя нервно и агрессивно, не могла ясно выражать свои мысли и четко отвечать на поставленные вопросы. При осмотре жилого помещения полицейские установили, что девочка проживает в антисанитарных условия, а также отсутствует необходимые для нее продукты питания», – сообщило ГУ МВД по региону.

Соседи пояснили, что плач ребенка постоянно слышен из квартиры с июня. По решению органов опеки младенца забрали из семьи. По факту произошедшего проводится проверка.

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