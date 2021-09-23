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Китайские ученые в 2018 году модифицировали коронавирус

Источник:
Telegraph
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Фото: © NIAID

Ученые из китайского города Ухань в 2018 году планировали заразить модифицированным коронавирусом живущих в пещерах летучих мышей, следует из обнаруженных исследователями документов.

Специалисты подали запрос на предоставление 14 миллионов долларов на осуществление проекта не менее чем за 18 месяцев до официальных сообщений о вспышке COVID-19 в Ухане, утверждает газета Telegraph.

Согласно запросу, ученые хотели внедрить животным наночастицы, содержащие новые химерные спайковые белки коронавирусов. Это планировалось сделать в пещерах китайской провинции Юньнань.

Предположительно, исследователи намеревались внедрить модифицированные передающиеся по воздуху коронавирусы в места проживания летучих мышей в Китае, чтобы таким образом защитить их от болезней, которые могут передаваться человеку.

При этом в итоге китайским ученым отказали в выделении средств на такой проект, поскольку это могло подвергнуть риску местных жителей. Однако документы подтверждают, что специалисты лаборатории в Ухане работали над модифицированием коронавируса.

Ранее власти Китая неоднократно опровергали теории о появлении COVID-19 в уханьской лаборатории. При этом западные эксперты продолжают считать, что такую вероятность нельзя исключать.

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