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Мизулина связала пермского стрелка с Моргенштерном

Источник:
Sibnet.ru
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Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина заявила, что устроивший стрельбу в пермском университете был поклонником рэпера Моргенштерна, поэтому надо запретить пропаганду его творчества. Моргенштерн уже отреагировал на высказывание Мизулиной.

Студент юридического факультета открыл стрельбу в корпусе Пермского госуниверситета в понедельник. Погибли шесть человек.

«Если мы на государственном уровне не прекратим пропаганду деструктива во всех медиа — пропаганду наркотиков, насилия, проституции — через различных так называемых лидеров общественного мнения — всяких моргенштернов и им подобных уродов, то такие ситуации будут повторяться в будущем», — написала Мизулина во «ВКонтакте».

Она заявила, что устроивший стрельбу в пермском университете был поклонником рэпера. По ее мнению, Моргенштерн — часть идеологической кампании, которая подталкивает молодых людей к агрессивному поведению. Хотя в текстах песен Моргенштерна нет призыва к насилию, а главная тема — секс и деньги.


Фото: © instagram.com/morgen_shtern/

«Может, каждый стрелок – фанат Моргенштерна, но не каждый фанат Моргенштерна – стрелок», — написал рэпер в Instagram.

Творчество Моргенштерна периодически вызывает негатив. Против его концерта боролся красноярский депутат, он даже зачитал тексты песен на заседании горсовета. А мэр Красноярска Сергей Еремин говорил, что запретить концерт он не может, тем более он слушал в детстве «Сектор газа» и это никак не повлияло на его моральный облик. В итоге концерт перенесли на весну из-за коронавируса.

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