Новосибирец убил знакомую и спрятал в погребе

Житель Искитимского района Новосибирской области предстанет перед судом за убийство – он зарезал знакомую и спрятал тело в погребе, сообщило в четверг СУ СКР по региону.

По данным следствия, в апреле 45-летний обвиняемый находился в гостях у своей 43-летней знакомой в селе Лебедевка Искитимского района Новосибирской области, где они выпивали вместе. В момент ссоры фигурант дела зарезал женщину хозяйственным ножом.

«После этого обвиняемый принял меры к сокрытию следов совершенного преступления: спрятал тело женщины в погребе квартиры и замыл следы крови», – говорится в сообщении.

Обвиняемого задержали. Вину в убийстве он признал частично. В ближайшее время фигурант дела предстанет перед судом, ему грозит до 15 лет колонии.