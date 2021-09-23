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Мудрость Ксении Бородиной оказалась фальшивой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © borodylia, instagram.com/borodylia

Ксения Бородина опубликовала в Instagram философское рассуждение о женщинах, но нашелся реальный автор написанных строк и пристыдил телеведущую.

В своем посте Бородина рассуждает о что нужно женщинам, чтобы они себя чувствовали защищенными и спокойными. В публикации нет ссылки или упоминания, что текст принадлежит писательнице Карине Дорониной.

Доронина увидела свои слова у телеведущей и уличила ее в плагиате. В доказательство она приложила скрин собственной публикации с идентичным текстом, который был опубликован в 2019 году.

«Как жаль, что известные люди копируют мои слова точь-в-точь, не парясь авторским правом», — написалаДоронина.

Скандал в Сети по поводу плагиата текста Ксения Бородина пока никак не прокомментировала. Подписчики писательницы, знакомые с блогом Бородиной, предположили, что и другие философские посты телеведущей могли быть украденными. При этом за Бородиной закрепился статус мудрой женщины, которая может дать разумный совет.

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