Мудрость Ксении Бородиной оказалась фальшивой

Ксения Бородина опубликовала в Instagram философское рассуждение о женщинах, но нашелся реальный автор написанных строк и пристыдил телеведущую.

В своем посте Бородина рассуждает о что нужно женщинам, чтобы они себя чувствовали защищенными и спокойными. В публикации нет ссылки или упоминания, что текст принадлежит писательнице Карине Дорониной.

Доронина увидела свои слова у телеведущей и уличила ее в плагиате. В доказательство она приложила скрин собственной публикации с идентичным текстом, который был опубликован в 2019 году.

«Как жаль, что известные люди копируют мои слова точь-в-точь, не парясь авторским правом», — написалаДоронина.

Скандал в Сети по поводу плагиата текста Ксения Бородина пока никак не прокомментировала. Подписчики писательницы, знакомые с блогом Бородиной, предположили, что и другие философские посты телеведущей могли быть украденными. При этом за Бородиной закрепился статус мудрой женщины, которая может дать разумный совет.