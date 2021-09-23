СК установил причину смерти пропавшего подростка в Хакасии

Эксперт установил, что пропавший подросток отравился в
гараже бытовым газом, сообщает СУ СК РФ по Хакасии и Красноярскому краю.
13-летний подросток пришел домой из школы в понедельник и
отпросился у родителей на прогулку. Вечером он не вернулся. Его начали
искать. Было возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
В среду сотрудники правоохранительных органов и волонтеры
нашли тело подростка в гараже, недалеко от его дома. Повреждений криминального
характера на теле не было обнаружено.
«При проведении осмотра места происшествия в гараже обнаружен
бытовой баллон с газом… Эксперт сделал предварительный вывод о том, что смерть
подростка наступила в результате отравления бытовым газом», — говорится в
сообщении. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
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