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СК установил причину смерти пропавшего подростка в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Эксперт установил, что пропавший подросток отравился в гараже бытовым газом, сообщает СУ СК РФ по Хакасии и Красноярскому краю.

13-летний подросток пришел домой из школы в понедельник и отпросился у родителей на прогулку. Вечером он не вернулся. Его начали искать. Было возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

В среду сотрудники правоохранительных органов и волонтеры нашли тело подростка в гараже, недалеко от его дома. Повреждений криминального характера на теле не было обнаружено.

«При проведении осмотра места происшествия в гараже обнаружен бытовой баллон с газом… Эксперт сделал предварительный вывод о том, что смерть подростка наступила в результате отравления бытовым газом», — говорится в сообщении. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза. 

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