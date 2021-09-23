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Группа «Кис-кис» выпустила клип «Не надо» о домашнем насилии

Источник:
Sibnet.ru
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Панк-рок группа «Кис-кис» выпустила клип на песню «Не надо», где рассказала о физическом и сексуальном насилии над женщинами.

Сюжет клипа строится на общении молодого человека и девушки. Сначала показан их взаимный интерес к друг другу, но как только девушка делает то, что не устраивает парня, начинается настоящий ад.

Параллельно насилию над героиней клипа показано огромное количество избитых женщин, которые остаются один на один со своей проблемой, боясь обратиться за помощью.

«Он (клип) поднимает тему, о которой нельзя молчать, и вызывает искренние слезы каждый просмотр. Это месседж и для меня лично, и, уверена, для каждого, к этому видео причастного», — сказала продюсер клипа Полина Петрова.

Клип завершается надписью со статистическими данными: только по официальным данным, более 30% женщин в России сталкивались с физическим или сексуализированным насилием.

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