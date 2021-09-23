Ольга Бузова споет на шоу «Дуэты» вживую

Телеведущая Ольга Бузова выступит на шоу «Дуэты», где споет под живой оркестр. Кто составит ей пару, пока держится в секрете, но по сценарию программы, это будет либо ее кумир, либо кто-то близкий, сообщила пресс-служба канала «Россия».

«Когда я получила эту песню, я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Даже в самых смелых мечтах я не могла представить, что когда-нибудь смогу исполнить ее со сцены. Я столько раз пела ее дома, для себя, что мне даже не пришлось учить слова, я знаю эту песню наизусть», — цитирует Бузову телеканал.

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Вместе с Ольгой Бузовой в новом выпуске «Дуэтов» появятся Юлия Савичева, Зара, Алексей Чумаков, Гоша Куценко, Анна Семенович, Катя Лель и Александр Серов.

Каждый выпуск «Дуэтов» — это восемь выступлений, которые удивляют и зрителей, и самих участников. Перед зеркальной стеной, скрывающей исполнителей друг от друга, уже выступили Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Михаил Галустян, Жасмин, Дава и другие артисты.

Шоу «Дуэты» отличается тем, что все артисты выступают под живой оркестр, номера снимают с одного дубля, а композицию, как и партнера по сцене, участникам выбирают продюсеры.

Выпуск шоу «Дуэты» с участием Ольги Бузовой зрители увидят в воскресенье, 26 сентября, в 18.00 на канале «Россия».