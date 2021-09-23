Пьяный томич напал на фельдшера «скорой»

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Пьяный житель Томска, которого забрала скорая помощь, напал на девушку-фельдшера, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.
В ночь на четверг на фельдшера Анжелику Акентьеву напал пациент, которому она оказывала неотложную помощь. Машина скорой помощи прибыла на вызов, поступивший с Иркутского тракта, с просьбой о помощи пострадавшему мужчине, который был пьян.
«Во время осмотра внутри автомобиля "скорой" пациент вдруг начал вести себя агрессивно, кидал медицинские сумки и аппаратуру, потом схватил меня за волосы и ударил об дверь машины», – рассказала пострадавшая фельдшер.
Водитель бригады вызвал наряд полиции, нападавшего задержали.
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