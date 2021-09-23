Кинокритик перечислил главные минусы «Дюны» Вильнева

Фильм «Дюна» вышел в российский прокат ровно неделю назад и уже поставил свои рекорды по сборам. Но мнения кинокритиков по поводу новой экранизации романа Герберта разнятся. Эксперт «КиноПоиска» Павел Пугачев перечислил главные минусы картины.

Больше всего кинокритику не понравилось раскрытие персонажей, проработка фантастического мира и стерильный экшен.

Один из главных и самых очевидных минусов «Дюны» — в фильм вошли события только половины романа Фрэнка Герберта. В этой части нет особых интриг, а герои не вызывают интересна настолько, что зрители даже не успевают запомнить их имена.

Смутили критика и длинные диалоги, из которых состоит почти весь фильм, и преобладание статичных крупных планов.

В большой минус Пугачев выделил экшен-сцены. По мнению эксперта, их можно уложить в один трейлер. Кроме этого, даже имеющийся экшен Вильнев преподносит зрителю общими и симметричными кадрами, что никак не может увлечь зрителя.

Пользователи Сети в комментариях разгромного Instagram-поста про «Дюну» не согласились с критиком. Многие написали, что провели 2,5 часа с большим удовольствием и наслаждались и картинкой, и диалогами.