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ГИБДД отказалась от штрафов за среднюю скорость

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости, сообщило МВД России.

Штрафы за превышение средней скорости выписывали с 2013 года в основном в Татарстане, Смоленской и Московской областях. Две камеры, расположенные через несколько километров, фиксировали скорость движения авто, софт вычислял среднее значение, и если оно превышало разрешенное, выписывался штраф. Само понятие «средняя скорость» не зафиксировано в ПДД.

Сейчас практика штрафов за нарушение средней скорости прекращена, цитирует «Коммерсантъ» ГИБДД. Ведомство не уточнило причину отказа от преследования и как давно мера не применяется. По данным издания, это произошло летом.

МВД и Минтранс разрабатывали законопроект, который закрепил бы понятие «средняя скорость», а также прописал наказание за ее превышение. Судьба этих предложений неизвестна.

Тема: Дорожные войны
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