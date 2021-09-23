Пять российских фильмов одновременно выйдут в прокат

«Молоко» с «космической» Юлией Пересильд, «Дело» от Алексея Германа-младшего и еще три российских фильма одновременно выходят в кинотеатрах в четверг, 23 сентября.

«Молоко»

Драма «Молоко» рассказывает о девушке Зое, которая благодаря северному сиянию получает фантастический дар — магическую силу, способную менять судьбы людей. Главную роль в картине сыграла Юлия Пересильд. Помимо участия в исторических сериалах она прославилась тем, что исполнит главную роль в первом снятом в космосе фильме.

Фото: © кадр из фильма «Молоко»

Кроме Перисильд в картине сыграли Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Юрий Колокольников, Елена Валюшкина. Режиссер «Молока» — Карен Оганесян. Первые новости о фильме появились в 2017 году. На главные роли претендовали Денис Шведов, Андрей Смоляков и Елена Яковлева. Но в итоге никто из актеров не принял участия в проекте.

«Иван Денисович»

Фильм рассказывает о бывшем советском военнопленном Иване Шухове, сбежавшем из немецко-фашистского плена и отправленном в ГУЛАГ по обвинению в шпионаже в пользу фашистской разведки.

Фото: © кадр из фильма «Иван Денисович»

«Иван Денисович» — экранизация по мотивам рассказа Александра Солженицина. Режиссер фильма Глеб Понфилов лично был знаком с писателем и уже снимал фильм по его произведению. Картина «Иван Денисович» была представлена на кинофестивале в Локарно в августе 2021 года.

Роль главного героя исполнил Филипп Янковский. Другие роли в драме сыграли Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин, Денис Карасев.

«Дело»

По сюжету фильма режиссера Алексея Германа мл. специалист по литературе Серебряного века профессор Давид Гурамович обвиняет мэра провинциального городка в краже крупной суммы. Но вскоре сам становится фигурантом дела о растрате и отправляется под домашний арест.

Фото: © кадр из фильма «Дело»

Все вокруг советуют Гурамовичу как можно скорее пойти на мировую, но Давид упрямо решает идти до конца. Он вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, и даже за существование.

В картине задействованы яркие актеры. Это Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова. Главную роль исполнил грузинский актер Мераб Нинидзе.

«Разжимая кулаки»

Действие фильма разворачивается в небольшом североосетинском шахтерском городке Мизур, который зажат между отвесными скалами. Туда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой.

Фото: © кадр из фильма «Разжимая кулаки»

Старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город — Ростов — на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега. Ада уже взрослая девушка, но отец по-прежнему видит ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем казалось.

Фильм, снятый режиссером Кирой Коваленко, в Каннах взял награду «Особый взгляд Каннского фестиваля».

«Семья года»

В центре сюжета обычная многодетная семья Рахматуллиных, окончательно увязшая в кредитах и долгах. На стареньком микроавтобусе родственники едут на конкурс «Семья года». Они уверены, что главный приз конкурса — последний шанс спасти семью от краха.

Фото: © кадр из фильма «Семья года»

Картину снял молодой режиссер Айнур Аскаров. В главных ролях: Алмас Амиров, Ирина Бусыгина, Фардуна Касимова, Кирилл Сысоев, Валерия Протасова, Назар Мурашев, Габриэль Адесокан, Рустем Гайсин.