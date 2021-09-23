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Десять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео ГУ МВД по Иркутской области

Автобус со школьниками, которые ехали в музей, попал в ДТП в Иркутской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. В аварии пострадали 10 человек.

Школьный автобус и автомобиль УАЗ столкнулись на трассе «Сибирь» в районе поселка Кутулик в среду во второй половине дня. В автобусе, помимо водителя, находились 18 детей и двое сопровождающих.

«Дети ехали из Аларского района в поселок Кутулик, чтобы посетить музей», – сказано в сообщении ведомства.

По уточненным данным, пострадали 10 человек. Обстоятельства аварии выясняются.

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ЧП #ДТП
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