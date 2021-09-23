Десять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Приангарье

Фото: кадр из видео ГУ МВД по Иркутской области
Автобус со школьниками, которые ехали в музей, попал в ДТП в Иркутской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. В аварии пострадали 10 человек.
Школьный автобус и автомобиль УАЗ столкнулись на трассе «Сибирь» в районе поселка Кутулик в среду во второй половине дня. В автобусе, помимо водителя, находились 18 детей и двое сопровождающих.
«Дети ехали из Аларского района в поселок Кутулик, чтобы посетить музей», – сказано в сообщении ведомства.
По уточненным данным, пострадали 10 человек. Обстоятельства аварии выясняются.
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