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Сиквел психологического хоррора «Клаустрофобы» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильмов «Клаустрофобы»

Фильм «Клаустрофобы 2: Лига выживших» вышел в прокат в четверг, психологический фильм ужасов расскажет о пяти незнакомцах, которым предстоит пройти сложнейший квест.

По сюжету, Зои (Тейлор Расселл) и Бен (Логан Миллер), пережившие смертоносную игру корпорации Minos, решают вывести организаторов на чистую воду и наказать за перенесённые игроками страдания.

Расследование приводит победителей в новую ловушку, о которой рассказывается в сиквеле «Клаустрофобы 2: Лига выживших». При этом компанию в квесте Зои и Бену составят другие выжившие в играх.

За смертоносность комнат отвечал получивший премию BAFTA художник-постановщик Эдвард Томас, который работал над первым фильмом и вернулся к работе над сиквелом.

«По ночам я не мог заснуть, представляя, как можно было бы расправиться с нашими персонажами. В декорациях много подвижных элементов, каждый из них может представлять опасность для актёров и под них трудно рассчитать расположение маркеров.  Наши комнаты – настоящие убийцы», — рассказал Томас.


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