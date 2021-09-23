Сиквел психологического хоррора «Клаустрофобы» вышел в прокат

Фильм «Клаустрофобы 2: Лига выживших» вышел в прокат в
четверг, психологический фильм ужасов расскажет о пяти незнакомцах, которым
предстоит пройти сложнейший квест.
По сюжету, Зои (Тейлор Расселл) и Бен (Логан Миллер),
пережившие смертоносную игру корпорации Minos, решают вывести организаторов на
чистую воду и наказать за перенесённые игроками страдания.
Расследование приводит победителей в новую ловушку, о
которой рассказывается в сиквеле «Клаустрофобы 2: Лига выживших». При этом
компанию в квесте Зои и Бену составят другие выжившие в играх.
За смертоносность комнат отвечал получивший премию BAFTA
художник-постановщик Эдвард Томас, который работал над первым фильмом и
вернулся к работе над сиквелом.
«По ночам я не мог заснуть, представляя, как можно было бы
расправиться с нашими персонажами. В декорациях много подвижных элементов,
каждый из них может представлять опасность для актёров и под них трудно
рассчитать расположение маркеров. Наши
комнаты – настоящие убийцы», — рассказал Томас.
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