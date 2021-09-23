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Телепремьера фильма «Малышка с характером» состоится на канале Рен ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Малышка с характером»

Фильм режиссера Рюхэй Китамуры «Малышка с характером» покажут впервые на российском телевидении, премьера состоится на 27 сентября на Рен ТВ, сообщила пресс-служба телеканала.

Фильм рассказывает о девушке-солдате, которая после возвращения с боевых действий переезжает в Нью-Йорк и пытается сбежать от кошмаров прошлого. Али Горски устраивается на работу швейцаром в элитный отель Нью-Йорка.

Когда героиня узнает, что в отеле готовится дерзкое ограбление, то встает между беспощадными преступниками и бесценными произведениями искусства, спрятанными в стенах здания.

Главные роли в «Малышке с характером» сыграли Руби Роуз и Жан Рено. Также в актерском составе Аксель Хенни, Руперт Эванс, Джулиан Федер, Кайла Лорд Кэссиди, Луис Мэндилор, Дэн Сауфуорф, Хидэаки Ито, Дэвид Сакурай.

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