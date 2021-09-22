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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США передадут вакцину от коронавируса бедным странам

Источник:
ТАСС
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Фото: Ministerio de Defensa / CC BY 2.0

США и Евросоюз запустят передачу вакцин от коронавирусной инфекции странам с низкими доходами, заявил американский президент Джо Байден на виртуальном саммите по вопросам борьбы с пандемией.

«Мы должны объединиться по всему миру в рамках нескольких принципов, согласно которым мы обязуемся безвозмездно передавать, а не продавать дозы вакцины от коронавируса странам с низким и более низким уровнем дохода», — отметил глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что безвозмездная передача вакцины бедным странам будет происходить без выставления каких-либо политических условий. Так, американское правительство передаст нуждающимся государствам 500 миллионов доз препарата фармацевтической компании Pfizer.

Поставки начнутся в январе 2022 года. Всего Вашингтон бесплатно предоставит нуждающимся странам более миллиарда доз вакцины. Кроме этого, США намерены бороться с дезинформацией о вакцинах на государственном уровне, отметил Байден.

Тема: Коронакризис
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Политика #Мир #Новости COVID19
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