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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Xiaomi представила самый мощный ноутбук

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Xiaomi представила самый мощный игровой ноутбук Redmi G 2021. Он получил мощные видеокарты, сохранив при этом доступную цену.

Покупателям доступны две конфигурации Redmi G 2021. Базовая оснащается процессором Intel Core i5-11260H и видеокартой GeForce RTX 3050. Максимальная получила процессор AMD Ryzen 7 5800H и карту GeForce RTX 3060.

Ноутбук также оснащен экраном IPS диагональю 16,1 дюйма с кадровой частотой 144 Гц и охватом 100% цветового пространства sRGB. У него полноразмерная клавиатура с настраиваемой подсветкой, объемы оперативной памяти составляет 16 ГБ.

Сначала ноутбук станет доступен на китайском рынке, затем ожидается международный выход. Максимальная версия Redmi G 2021 обойдется покупателям примерно в тысячу долларов, а базовая будет стоить 880 долларов.

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Технологии #Фишки Xiaomi #Компьютеры
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