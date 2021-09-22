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Самолет Ан-26 пропал под Хабаровском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lps-aero.com

Самолет Ан-26 пропал с радаров в районе заповедника Хехцир под Хабаровском, на борту находятся шесть человек.

К месту пропажи самолета направлена группа спасателей, сообщается на официальном Telegram-канале хабаровского МЧС. Для поиска пропавшего воздушного судна также привлечен вертолет Росавиации. Поиск затрудняют темное время суток и неблагоприятная погода.

По предварительным данным, Ан-26 принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Эта компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи.

По факту исчезновения с радаров самолетам следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

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