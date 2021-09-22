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Пополнение карт через банкоматы возьмут под контроль

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Российским банкам необходимо жестче контролировать пополнение карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных, поскольку такую схему широко используют мошенники, такие рекомендации подготовил Центробанк.

Регулятор отмечает, что часто злоумышленники обманом заставляют своих жертв пополнять их счета через банкоматы. Программы для мониторинга банковских операций планируют применять ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы.

При этом представители банков отмечают, что для эффективной борьбы с мошенниками необходимы поправки в законы, позволяющие блокировать и возвращать деньги. Кроме этого, нужно активно повышать цифровую грамотность банковских клиентов.

По официальным данным Центробанка, по сравнению с первым кварталом 2021 года число транзакций, совершенных без согласия клиента, увеличилось на 23%. Мошенники похитили у россиян около трех миллиардов рублей, а пострадавшим вернули только 7,4% от этого объема.

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Экономика #Деньги
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