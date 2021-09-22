НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Евросоюз узаконит единый разъем зарядных устройств

Источник:
Reuters
384 2
Фото: © Sibnet.ru

Еврокомиссия 23 сентября представит законопроект, который обязывает производителей устанавливать на все мобильные телефоны, планшеты и наушники одинаковый разъем для зарядки.

Разработчики документа полагают, что данное решение защищает интересы пользователей и благоприятно отразиться на экологии, пишет Reuters со ссылкой на источники. Законопроект также предполагает раздельную продажу зарядных устройств и гаджетов.

Против инициативы выступает Apple, которая использует на своих устройствах собственный разъем Lightning, тогда как когда большинство других производителей оснащает свои устройства портами microUSB или USB-C.

Евросоюз пытается ввести единый разъем для зарядного устройства с 2009 года. На тот момент на рынке присутствовали более 30 разновидностей портов для зарядок. При этом крупнейшие производители с 2011 года договорились считать общим стандартом разъем microUSB.

Еще по теме
Apple искусственно ограничила производительность нового планшета
Майнеры стали распродавать жесткие диски после краха
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов
Эксперт предсказал многолетний дефицит на игровые консоли
смотреть все
Технологии #Гаджеты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ребенок на Алтае умер из-за газового баллончика
Турист из Кузбасса обнаружил человеческий скелет на берегу Катуни
Спрос на обогреватели и пледы резко вырос в Новосибирске
Первое в России мобильное колесо обозрения поставили в Новосибирске
Самое популярное
Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время стрельбы
Песков объяснил странную дату на часах Путина
Обнаружено древнейшее существо на Земле
США лишат Россию гиперзвукового преимущества
Обсуждение (2)
Картина дня
Пополнение карт через банкоматы возьмут под контроль
Покушение совершили на советника Зеленского
МВД предложило еще послабления для техосмотра
Евросоюз узаконит единый разъем зарядных устройств
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
59
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму
47
США лишат Россию гиперзвукового преимущества
44
Песков объяснил странную дату на часах Путина
27
Центробанк призвал россиян копить на пенсии самостоятельно
26
ЦИК зашифровал статистику по выборам в Госдуму
Sibnet.Ru