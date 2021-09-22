Евросоюз узаконит единый разъем зарядных устройств

Еврокомиссия 23 сентября представит законопроект, который обязывает производителей устанавливать на все мобильные телефоны, планшеты и наушники одинаковый разъем для зарядки.

Разработчики документа полагают, что данное решение защищает интересы пользователей и благоприятно отразиться на экологии, пишет Reuters со ссылкой на источники. Законопроект также предполагает раздельную продажу зарядных устройств и гаджетов.

Против инициативы выступает Apple, которая использует на своих устройствах собственный разъем Lightning, тогда как когда большинство других производителей оснащает свои устройства портами microUSB или USB-C.

Евросоюз пытается ввести единый разъем для зарядного устройства с 2009 года. На тот момент на рынке присутствовали более 30 разновидностей портов для зарядок. При этом крупнейшие производители с 2011 года договорились считать общим стандартом разъем microUSB.