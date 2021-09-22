Спрос на обогреватели и пледы резко вырос в Новосибирске

Новосибирцы бросились скупать обогреватели, пледы, одеяла и термобелье из-за сильного похолодания в сентябре, выяснили аналитики интернет-магазина Wildberries.

По данным ритейлера, в начале осени жители Новосибирской области заказали на Wildberries на 124% больше обогревателей, чем в аналогичном периоде сентября 2020.

Аналитики также отметили рост числа покупок аксессуаров, которые позволяют согреться во время сна: спрос на пледы вырос на 77%, одеяла – на 117%.

Также резко вырос спрос на специальное утепленное белье. Количество заказов термотрусов выросло на 20%, термоносков – на 135%.