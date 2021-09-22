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Первое в России мобильное колесо обозрения поставили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Новое колесо обозрения появилось в середине августа на парковке магазина «Лента» на Гусинобродском шоссе, это колесо можно разбирать и собирать заново на новом месте за пять дней, сообщает владелец колеса.

Мобильный аттракцион был спроектирован и изготовлен за три года. Необычность колеса в компактности и скорости сборки. Так, для его перевозки нужно всего две машины: полуприцеп для каркаса, еврофура для кабинок, в то время как такие же стационарные аттракционы вмещаются в среднем в 8-11 еврофур. Собирается новое колесо в рекордно короткие сроки – за пять дней.

«Совсем недавно такие аттракционы были высотой всего 27 метров. Эта цифра не превышает высоты девятиэтажного дома. А наше легче, мобильней и больше. Высота аттракциона уже 31 метр и ни одна новосибирская девятиэтажка не помешает вам увидеть город с высоты птичьего полета. Мы специально проектировали аттракцион так, чтобы он легко собирался, разбирался, перевозился», — рассказал владелец колеса Роман Казак.

По его словам, колесу будет достаточно места и на площади перед Вокзалом Главным, и на парковке перед цирком, и около «Глобуса», и перед ЦУМом, и даже на парковке Центрального рынка. Тем более, что для установки мобильной конструкции не требуется никаких сложных конкурсных процедур.

Кабинки на аттракционе двухместные, застекленные, но не утепленные, поэтому срок его работы – лето, осень и весна. Колесо хорошо видно в темноте — на нем сделана яркая иллюминация.

Место для тестирования нового изобретения было выбрано не случайно: на парковке «Ленты» — самая высокая точка правого берега Новосибирска. Сверху открывается отличный вид на город, Бугринский мост, Заельцовский парк и Сухой лог.

Тестовые испытания колесо прошло «на отлично». Через две недели аттракцион отправится в Крым, а его проект на международный конкурс «Хрустальное колесо».

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