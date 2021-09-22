Бурятское село вошло в число самых красивых

Село Посольское Кабанского района отмечено знаком Ассоциации «Самые красивые деревни в России», его изюминкой стал Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь, сообщает пресс-служба Россельхозбанка.
Село Посольск (Посольское) в Кабанском районе Бурятии расположено в 48 километрах западнее районного центра, села Кабанска, на юго-восточном берегу Байкала.
«Мы против сайдинга, профлистов, чтобы были натуральные природные материалы, чтобы не было разрыва между инновациями и традициями. Мы считаем, что в сельской местности лучшие инновации должны основываться на традициях, тогда происходит настоящее устойчивое развитие», — цитирует «ГТРК Бурятия» президента Ассоциации самых красивых деревень и городков России Александра Мерзлова.
В Посольске располагается одна из главных исторических достопримечательностей Бурятии — Посольский Спасо-Преображенский монастырь. За этот исторический объект селу присвоили статус «Самой красивой деревни в России». Статус дается на пять лет. За это время нужно задействовать имеющийся туристический потенциал.
В планах ассоциации разработать маршрут «Тур де Байкал». Посольское стало первым селом на Байкале. Следующим маршрутом экспедиции станет тункинское село Хойто-Гол. Его планируют также принять в лигу самых красивых деревень.
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