МВД предложило еще послабления для техосмотра

Министерство внутренних дел предложило дополнительно упростить техосмотр, например, отказаться от проверки трещин на лобовом стекле, работоспособности замков дверей, обдува ветрового стекла и уровня загрязняющих веществ в выхлопе.

Минтранс уже представил на regulation.gov.ru проект «сокращенного» техосмотра — в существующем перечне 82 пункта, собираются оставить 59. Не будут более диагностировать повреждения тормозных трубок, потеки двигателя, коробки передач, мостов и кондиционера, работоспособность стеклоомывателя, измерять уровень шума выхлопной системы, проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

МВД предложило Минтрансу пойти еще дальше и при диагностике транспортных средств (независимо от типа) отказаться от проверки уровня загрязняющих веществ в выхлопе, а при техосмотре легковых машин — игнорировать еще и трещины в лобовом стекле, не проверять замки дверей и механизмы регулировки сидений, систему обогрева и обдува ветрового стекла, пишет «Коммерсантъ».

«В зимний период обледенение никто не отменял, без работающего обогрева и обдува стекла управлять автомобилем небезопасно и при определенных условиях невозможно», — высказался об изменениях глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов.

Отменять проверку выхлопных газов нельзя, предупредил научный руководитель Научно-исследовательского института автомобильного транспорта Вадим Донченко. Он сослался на данные ВОЗ, согласно которым преждевременная смертность от загрязнения воздуха автотранспортом превышает смертность от ДТП.

Когда отменят техосмотр?