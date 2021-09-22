Певица Maruv снялась для российского Playboy

Украинская певица Maruv снялась для российской версии журнала Playboy. Издание опубликовало в соцсети обложку журнала с ее изображением.
«В специальном номере, посвященном музыке и спорту, певица предстала в образе фехтовальщицы и "прогулялась" по нашим страницам со шпагой и минимумом (критическим минимумом) одежды», — говорится в сообщении.
Судя по всему, более пикантные снимки Maruv поклонники увидят только внутри журнала, потому что на обложке ее наряд прикрывает все интимные места.
Среди других материалов номера — интервью со звездным клипмейкером Аланом Бадоевым, беседа с мастером порта по марафонному бегу Владимиром Нечаевым, правила жизни актера Льюис Тана – персонажа игры Mortal Combat и история нового Ипполита из американской версии «Иронии судьбы, или с легким паром!».
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