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Путин наградил обезвредивших пермского стрелка полицейских

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин наградил младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который обезвредил пермского стрелка. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить: Орденом Мужества Калинина Константина Михайловича — младшего лейтенанта полиции», — говорится в документе.

Кроме этого, напарника Калинина, старшего лейтенанта полиции Владимира Макарова, который организовал эвакуацию из университета, глава государства наградил медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Экипаж ГИБДД Макарова и Калинина первым прибыл на место инцидента после вызова. Калинин заметил в здании Тимура Бекмансурова, который к этому моменту уже успел убить шестерых человек из ружья. Стрелок выстрелил в полицейского, но был тяжело ранен ответным огнем.

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