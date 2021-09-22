Гагарина завуалированно унизила бывшего мужа

Певица Полина Гагарина в Instagram высказалась на тему «Каким не должен быть мужчина». Ее рассуждения в соцсети появились сразу после информации о том, что бывший муж Дмитрий Исхаков подал не нее в суд.
«Я считаю, что мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым», — написала Полина Гагарина в Instagram, ссылаясь на то, что вопрос о мужчинах ей задавали на премии GQ.
Это высказывание совпало с новостями о том, что Исхаков подал иск в суд на Гагарину, связанный с возможностью свободного общения с детьми.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были в браке шесть лет, у них есть общая дочь Мия, которой сейчас четыре года. После развода в конце 2020 года Исхаков писал в соцсетях, что испытывает проблемы в свободном общении с дочерью.
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