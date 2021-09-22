НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Гагарина завуалированно унизила бывшего мужа

Источник:
Sibnet.ru
420 0
Фото: © gagara1987, instagram.com/gagara1987

Певица Полина Гагарина в Instagram высказалась на тему «Каким не должен быть мужчина». Ее рассуждения в соцсети появились сразу после информации о том, что бывший муж Дмитрий Исхаков подал не нее в суд.

«Я считаю, что мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым», — написала Полина Гагарина в Instagram, ссылаясь на то, что вопрос о мужчинах ей задавали на премии GQ.

Это высказывание совпало с новостями о том, что Исхаков подал иск в суд на Гагарину, связанный с возможностью свободного общения с детьми.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были в браке шесть лет, у них есть общая дочь Мия, которой сейчас четыре года. После развода в конце 2020 года Исхаков писал в соцсетях, что испытывает проблемы в свободном общении с дочерью.


Еще по теме
Певица Maruv снялась для российского Playboy
Умер актер из сериала «Секса в большом городе»
Бывший муж Гагариной подал на нее в суд из-за дочери
Собчак описала отношения с бывшим мужем Виторганом
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ребенок на Алтае умер из-за газового баллончика
Турист из Кузбасса обнаружил человеческий скелет на берегу Катуни
Спрос на обогреватели и пледы резко вырос в Новосибирске
Первое в России мобильное колесо обозрения поставили в Новосибирске
Самое популярное
Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время стрельбы
Песков объяснил странную дату на часах Путина
Обнаружено древнейшее существо на Земле
США лишат Россию гиперзвукового преимущества
Обсуждение (0)
Картина дня
Пополнение карт через банкоматы возьмут под контроль
Покушение совершили на советника Зеленского
МВД предложило еще послабления для техосмотра
Евросоюз узаконит единый разъем зарядных устройств
Топ комментариев

Danilon

Я голосовал против Единой России. Это атака на избирательную систему России ?

ld_andrey

Глупцы (жёстче на сибнете не сказать) забывают о 22%, которые я отчисляю в ПФ, отдайте мне их, я себе...

-Керя-

Как же надо ненавидеть свой народ . В России денег в избытке прощаем всем. Походу правления страны у...

Uynachalnica

Короче, всем по барабану на ваши пенсии, кроме ПФР! Они за это зарплаты имеют, пусть и за вас счет! Что...
Sibnet.Ru