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Более 300 фур застряло на границе Забайкалья и Китая

Источник:
Sibnet.ru
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Очевидцы сообщают, что более 300 фур стоит в пробке на пропускном пункте в Забайкальске, некоторые водители не могут проехать уже месяц.

«Нахожусь в Забайкальском крае по работе вторую неделю. Работаю дальнобойщиком. Жду товар на загрузку. На границе огромная пробка. Некоторые водители лезут без очереди. Гаи здесь нет. И вообще никого нет из администрации. Из – за этого образовалась гигантская пробка. Водители едут по встречке и мало того занимают встречную полосу, тем самым создают аварийную ситуацию на дороге», — сообщил изданию Zab.ru очевидец.

Скопление грузовых машин наблюдается у погранперехода Забайкальск весь сентябрь. По данным Читинского таможенного управления, это связано с усилением китайской стороной антиковидных мероприятий, а также несоблюдением перевозчиками процедуры ввоза товаров.

Чтобы избежать конфликтные ситуации и разгрузить пункт пропуска Читинская таможня предпринимает меры для ускорения таможенных операций, сообщало ведомство неделю назад.

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