Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на $45 млн

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов продолжит карьеру в клубе, стороны договорились и подписали контракт.

Договор рассчитан на пять лет. Заработок 24-летнего хоккеиста составит 45 миллионов долларов. В год форвард будет получать 9 миллионов долларов, сообщается на сайте команды.

«Let's go (погнали)», — отреагировал на успешное завершение сделки Капризов в Instagram.

Капризов и «Миннесота Уайльд» долго обсуждали контракт. Клуб хотел заполучить игрока на 7-8 лет. Хоккеист хотел меньших обязательств.

Нападающий вышел на седьмое место в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ. Больше среднегодовую зарплату имеют только Артемий Панарин (11,6 миллиона долларов), Сергей Бобровский (10 миллионов долларов), Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский (все — по 9,5 миллиона рублей).

Капризов дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне и был признан лучшим новичком. В регулярном чемпионате он провел 55 матчей и набрал 51 очко (27 забитых шайб и 24 результативные передачи).