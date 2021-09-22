НАВЕРХ

Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на $45 млн

Источник:
Sibnet.ru
413 0
Фото: © nhl.com

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов продолжит карьеру в клубе, стороны договорились и подписали контракт.

Договор рассчитан на пять лет. Заработок 24-летнего хоккеиста составит 45 миллионов долларов. В год форвард будет получать 9 миллионов долларов, сообщается на сайте команды.

«Let's go (погнали)», — отреагировал на успешное завершение сделки Капризов в Instagram.

Капризов и «Миннесота Уайльд» долго обсуждали контракт. Клуб хотел заполучить игрока на 7-8 лет. Хоккеист хотел меньших обязательств.

Нападающий вышел на седьмое место в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ. Больше среднегодовую зарплату имеют только Артемий Панарин (11,6 миллиона долларов), Сергей Бобровский (10 миллионов долларов), Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский (все — по 9,5 миллиона рублей).

Капризов дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне и был признан лучшим новичком. В регулярном чемпионате он провел 55 матчей и набрал 51 очко (27 забитых шайб и 24 результативные передачи).

Еще по теме
Хоккейной «Сибири» не хватило шайбы до чуда в игре с «Динамо»
Нападающий «Сибири» Алексей Кручинин оказался поклонником КиШа
Хоккейная «Сибирь» завершила выездную серию проигрышем «Нефтехимику»
Омская область готова претендовать на полуфинал МЧМ по хоккею
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Софья Великая рассказала о судьбе подаренных «олимпийских» авто
20.09.2021 13:13
info.sibnet.ru
Советская шахматистка потребовала $5 млн от авторов «Хода королевы»
17.09.2021 16:48
info.sibnet.ru
Жена Шумахера раскрыла потраченную на его лечение сумму
17.09.2021 10:53
info.sibnet.ru
Российские олимпийцы начали продавать подаренные BMW
16.09.2021 17:37
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (0)
Картина дня
Пополнение карт через банкоматы возьмут под контроль
Покушение совершили на советника Зеленского
МВД предложило еще послабления для техосмотра
Евросоюз узаконит единый разъем зарядных устройств
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
59
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму
47
США лишат Россию гиперзвукового преимущества
44
Песков объяснил странную дату на часах Путина
27
Центробанк призвал россиян копить на пенсии самостоятельно
26
ЦИК зашифровал статистику по выборам в Госдуму
Sibnet.Ru