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BadComedian в кинообзоре разгромил «Чернобыль» Козловского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Чернобыль»

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, опубликовал на своем YouTube-канале кинообзор на фильм Данила Козловского «Чернобыль». Картина получила большую порцию критики и насмешек.

BadComedian особое внимание обратил на несоответствия в фильме. Например, на особенности тушения пожара после взрыва на атомной электростанции и готовности ликвидаторов погибнуть ради спасения людей.

Кинокритик высмеял «героическое геройство» персонажа Данилы Козловского и преувеличение его роли в спасении людей.

Также блогер сравнил американский сериал «Чернобыль» HBO с российским фильмом Козловского, тонко отметив уровень зарубежных коллег, которые сумели передать события трагедии на ЧАЭС правдивее и точнее.

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