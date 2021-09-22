Вышел клип и трейлер к историческому сериалу «Цыпленок жареный»

Действие исторического сериала «Цыпленок жареный» развернется
в 1921 году, а главные роли сыграли Никита Волков и Любовь Аксенова. Проект
выйдет на Первом канале.
Первый канал представил трейлер сериала и музыкальный
клип к нему. В них отражена атмосфера постреволюционного времени.
История «Цыпленка жареного» начинается весной 1921 года.
Введение НЭП стремительно меняет обескровленный войнами и революцией Петроград.
Марши и гимны разбавляются фокстротом и шансоном, на набережных появляются
хорошо одетые люди, но, как следствие, и гопники, спешащие отнять у них деньги.
Начинается беспредел, справиться с которым ЧК не в
состоянии, — магазины грабят пять раз на дню. Тогда на защиту нэпманов встает
криминальный мир Петербурга во главе с Дядей Колей, который начинает их
«крышевать».
Однако не все нэпманы согласны платить за такие услуги, и
тогда Дядя Коля отправляет к ним свои боевые отряды. Самый известный и
продуктивный из них — банда Роди — бывшего анархиста, разбитного гопника,
пижона и сердцееда, северного Бени Крика.
Главные роли в сериале сыграли Никита Волков, Максим
Белбородов, Любовь Аксенова, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Ирина
Пегова, Алексей Вертков, Александр Яценко, Павел Трубинер.
Сериал «Цыпленок жареный» собрал в себе жанры детектива,
мелодрамы исторической саги и боевика. Зрители увидят 16 серий, которые выйдут
на Первом канале. Точную дату премьеры телеканал объявит позднее.