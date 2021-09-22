Вышел клип и трейлер к историческому сериалу «Цыпленок жареный»

Действие исторического сериала «Цыпленок жареный» развернется в 1921 году, а главные роли сыграли Никита Волков и Любовь Аксенова. Проект выйдет на Первом канале.

Первый канал представил трейлер сериала и музыкальный клип к нему. В них отражена атмосфера постреволюционного времени.

История «Цыпленка жареного» начинается весной 1921 года. Введение НЭП стремительно меняет обескровленный войнами и революцией Петроград. Марши и гимны разбавляются фокстротом и шансоном, на набережных появляются хорошо одетые люди, но, как следствие, и гопники, спешащие отнять у них деньги.

Начинается беспредел, справиться с которым ЧК не в состоянии, — магазины грабят пять раз на дню. Тогда на защиту нэпманов встает криминальный мир Петербурга во главе с Дядей Колей, который начинает их «крышевать».

Однако не все нэпманы согласны платить за такие услуги, и тогда Дядя Коля отправляет к ним свои боевые отряды. Самый известный и продуктивный из них — банда Роди — бывшего анархиста, разбитного гопника, пижона и сердцееда, северного Бени Крика.

Главные роли в сериале сыграли Никита Волков, Максим Белбородов, Любовь Аксенова, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Ирина Пегова, Алексей Вертков, Александр Яценко, Павел Трубинер.

Сериал «Цыпленок жареный» собрал в себе жанры детектива, мелодрамы исторической саги и боевика. Зрители увидят 16 серий, которые выйдут на Первом канале. Точную дату премьеры телеканал объявит позднее.