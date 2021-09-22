Пермскому стрелку ампутировали ногу

Студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском госуниверситете, ампутировали часть ноги, он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

«Тяжелый только один, это стрелок. Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное крайне тяжелое», — доложила Крутень на заседании краевого правительства.

По ее словам, число пострадавших в результате стрельбы достигло 43 человек. 11 человек, находящихся в стационаре, в удовлетворительном состоянии.

Студент юридического факультета открыл стрельбу в корпусе Пермского госуниверситета в понедельник. Погибли шесть человек. Бекмансурова обезвредил инспектор ДПС, который в числе первых прибыл на место по сообщению о стрельбе.