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Осужденных задействовали на стройке нового ЛДС в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУФСИН по Новосибирской области

Осужденные привлечены к строительству новой ледовой арены в Новосибирске, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

«Осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание на участках, функционирующих как исправительные центры, привлечены к труду на объекты строительства многофункциональной ледовой арены», – говорится в сообщении.

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Пресс-служба ведомства уточнила, что осужденные занимаются уборкой и облагораживанием прилегающей территории.

Новый ЛДС строят на левом берегу Оби недалеко от остановки «Горской» к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

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Новосибирск #Город #Спортобъекты
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