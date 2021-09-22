Осужденных задействовали на стройке нового ЛДС в Новосибирске

Фото: © ГУФСИН по Новосибирской области
Осужденные привлечены к строительству новой ледовой арены в Новосибирске, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.
«Осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание на участках, функционирующих как исправительные центры, привлечены к труду на объекты строительства многофункциональной ледовой арены», – говорится в сообщении.
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Пресс-служба ведомства уточнила, что осужденные занимаются уборкой и облагораживанием прилегающей территории.
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