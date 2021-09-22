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Бросивший партнершу из-за коронавируса фигурист перешел в команду США

Источник:
Sibnet.ru
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Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов
Фото: © instagram.com/shpilevaya_nastya

Российский фигурист Григорий Смирнов встал в пару с американкой Эйвонли Нгуен, сообщается на сайте федерации фигурного катания США. Спортсмен расстался с предыдущей партнершей Анастаcией Шпилевой, так как она долго восстанавливалась после коронавируса.

Смирнов перешел в американскую команду SC of New York. Пара значится в заявке на турнир Challenge Cup в Филадельфии.

До сентября 2020 года Смирнов выступал в танцах на льду с россиянкой Анастасией Шпилевой. В феврале фигуристка рассказала, что партнер бросил ее, так как она долго восстанавливалась после перенесенного коронавируса. Шпилевая подчеркивала, что для нее это стало сильным ударом.

Шпилевая и Смирнов — победители Олимпийских игр 2016 года среди юниоров. В сезоне-2019/2020 фигуристы дебютировали в серии Гран-при и на этапе в Москве заняли шестое место.

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