Новый запрещающий знак появится на дорогах

Новый дорожный знак «Въезд беспилотникам запрещен» планируют ввести в России в 2025 году, сообщила представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы Вероника Коршикова.

На знаке будет изображена перечеркнутая литера «А». При этом автоматизированные автомобили должны будут иметь опознавательный знак «А» — «Автономное вождение».

«Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак "Въезд беспилотникам запрещен", который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах», — цитирует РИА Новости Коршикову.

Прототип знака будет представлен 19 октября в рамках международного Форума инновационных транспортных технологий, организованного «Автонет».

Эксперимент по тестированию беспилотного транспорта идет в нескольких крупных городах. Такие машины в рамках госэксперимента выпустили на дороги «Яндекс», МАДИ, КБ «Аврора», КамАЗ, «Иннополис», Таганрогский университет и другие.