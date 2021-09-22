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Новый запрещающий знак появится на дорогах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новый дорожный знак «Въезд беспилотникам запрещен» планируют ввести в России в 2025 году, сообщила представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы Вероника Коршикова.

На знаке будет изображена перечеркнутая литера «А». При этом автоматизированные автомобили должны будут иметь опознавательный знак «А» — «Автономное вождение».

«Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак "Въезд беспилотникам запрещен", который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах», — цитирует РИА Новости Коршикову.

Прототип знака будет представлен 19 октября в рамках международного Форума инновационных транспортных технологий, организованного «Автонет».

Эксперимент по тестированию беспилотного транспорта идет в нескольких крупных городах. Такие машины в рамках госэксперимента выпустили на дороги «Яндекс», МАДИ, КБ «Аврора», КамАЗ, «Иннополис», Таганрогский университет и другие.

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Авто #Автоправо #Транспорт и дороги
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